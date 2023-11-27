İSTANBUL 5°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2023 Pazartesi / 15 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9231
  • EURO
    31,6341
  • ALTIN
    1868.24
  • BIST100
    8107.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Judo'da şampiyon Galatasaray oldu

Judo Spor Toto Süper Ligi'nde kadın ve erkeklerde 2023 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu.

AA27 Kasım 2023 Pazartesi 19:30 - Güncelleme:
Judo'da şampiyon Galatasaray oldu
ABONE OL

Judo Spor Toto Süper Ligi'nde 2023 sezonunun kadın ve erkeklerde şampiyonu Galatasaray oldu.

Türkiye Judo Federasyonu Spor Salonu'nda yapılan organizasyona, kadın ve erkeklerde 16 kulüp katıldı. Müsabakalar sonucunda hem kadın hem erkeklerde Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.

Ligde kadınlarda ikinciliği Konya Büyükşehir Belediyespor elde ederken, üçüncülük kürsüsünde ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Sancaktepe Belediyespor yer aldı.

Galatasaray'ın birinci bitirdiği erkekler liginde ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor ikinci, İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü de üçüncü oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.