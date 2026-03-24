İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3481
  • EURO
    51,4746
  • ALTIN
    6279.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jules Kounde: Galatasaray'da atmosfer fenaymış
Spor

Jules Kounde: Galatasaray'da atmosfer fenaymış

Barcelona'lı Jules Kounde, Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosfere övgüde bulundu. Fransız oyuncu, sarı-kırmızılıların sahasında oynanan maçlarda “kendinizi bile duyamıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ24 Mart 2026 Salı 21:50
Jules Kounde: Galatasaray'da atmosfer fenaymış
ABONE OL

Galatasaray taraftarının iç sahada oluşturduğu atmosfer gündem olmaya devam ediyor.

Barcelona'nın Fransız sağ beki Jules Kounde, katıldığı bir canlı yayında Galatasaray taraftarından övgüyle bahsetti.

27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takıma karşı hiç oynamasa da stadyumda iyi bir atmosferin olduğunu duyduğunu söyledi.

"ATMOSFER FENAYMIŞ!"

Jules Kounde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'la karşılaşmadım ama takımda onlarla maç yapmış oyuncular var. Duyduğuma göre atmosfer fenaymış. Kendinizi bile duyamıyormuşsunuz."

BU SEZON KOUNDE

Piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun, Barcelona ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Barcelona formasını bu sezon 40 kez giyen Kounde, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ATMOSFERİYLE DAMGA VURMUŞTU

Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında ortaya koyduğu performansla turnuvaya damga vurmuştu. Aslan, bu sezon Devler Ligi'nin lig aşamasında evinde oynadığı ilk maçta Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımlarından Bodo/Glimt'i de evinde yenen Cimbom, Atletico Madrid ile ise berabere kaldı.

Son 16 play-off turunda Juventus'a içerde 5 gol atan Galatasaray, son 16 turunda da Liverpool'u bir kez daha eli boş gönderdi. Deplasmanda rakibine 4-0 mağlup olan Aslan, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.