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Spor

Julia Ituma'nın annesi, kızının intihar ettiğine inanmıyor

Igor Gorgonzola'nın genç voleybolcusu Julia Ituma, İstanbul'da kaldığı otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. İntihar iddiaları gündeme gelirken genç voleybolcunun annesi kızının intihar ettiğine inanmadığını söyledi.

14 Nisan 2023 Cuma 16:32 - Güncelleme:
Julia Ituma'nın annesi, kızının intihar ettiğine inanmıyor
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Takımı Igor Gorgonzola'nın maç için geldiği İstanbul'da kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın annesi Elizabeth'in kızının intiharına inanamadığı belirtildi.

Ülkenin ana akım gazetelerinden La Repubblica'nın haberinde, kızı Julia'nın hayatını kaybettiği haberini aldıktan sonra dün Türkiye'ye hareketinden önce Elizabeth'in "Benim kızım çok güçlüydü. Kendini bir pencereden aşağı atmak istediğine inanamıyorum." dediği ifade edildi.

Anne Elizabeth'in kızının yaşamını yitirdiği yeri ve soruşturma dosyasını bizzat görmek istediği kaydedildi.

Elizabeth'in, Julia'nın son olarak ailesiyle geçen haftaki Paskalya Yortusu'nda bir araya geldiğini ve gayet mutlu olduğunu aktardığı da gazetenin haberinde yer aldı.

Ayrıca Julia'nın Eczacıbaşı Dynavit ile yapılan maçın ardından annesiyle yaptığı telefon konuşmasında, "2 sayı yaptım ama takım kötüydü." dediği aktarıldı.

İtalyan basınına yansıyan diğer bilgilere göre, Julia'nın hayatını kaybetmesi sebebiyle Igor Gorgonzola oyuncularının şok altında olduğu, takımın bugünlerde herhangi bir antrenman yapmasının beklenmediği belirtildi.

Bu arada Igor Gorgonzola takımı taraftarlarının da Julia Ituma'yı anmak üzere yapılacak etkinlikleri belirlemek için bir araya gelecekleri ifade edildi.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında 12 Nisan'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 mağlup olarak elenen Igor Gorgonzola'da 2004 doğumlu oyuncu Julia Ituma, dün sabaha karşı kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak 8 Ekim 2004'te Milano'da dünyaya gelen 1.92 metre boyundaki Julia Ituma, İtalya'da yeni "Paola Egonu" olarak gösteriliyordu.

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