Julian Alvarez Barcelona maçını kaçırabilir

Diego Simeone yönetimindeki Atlético Madrid, La Liga'da Barcelona ile kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. ancak Alvarez'in oynama durumu belirsiz. Getafe maçında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve Barcelona maçında sahada olamayacak.

Atlético, şu anda sadece bir puan gerisinde olduğu Barcelona'yı geçerek zirveye çıkmak istiyor ve Alvarez'in bu maçtaki varlığı büyük önem taşıyor.

Öte yandan, Madrid Belediye Başkanı Almeida, Alvarez için ilginç bir jest düşündüğünü açıkladı. Yerel bir programda konuşan belediye başkanı, yeni doğan oğluna Julián adını vermeyi planladığını söyledi. Almeida, Arjantinli forvetin Atlético taraftarları için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.