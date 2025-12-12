İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Julian Alvarez'den Barcelona sözleri

Adı bir süredir Barcelona ile anılan Atletico Madrid'in Arjantinli golcüsü Julian Alvarez, bu söylentilere açıklık getirdi.

Haber Merkezi12 Aralık 2025 Cuma 15:45 - Güncelleme:
Julian Alvarez'den Barcelona sözleri
Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez, hakkındaki transfer haberleriyle ilgili konuştu.

Adı özellikle Barcelona ile anılan Arjantinli yıldız, "Bu konu beni rahatsız etmiyor. İnsanların konuştuğunu biliyorum ama fazla dikkat etmemeye çalışıyorum." dedi.

Sezona ve Atletico Madrid'e odaklandığını söyleyen Julian Alvarez, "Söylentileri bir kenara bırakıp kendime, bir oyuncu olarak daha da gelişmeye ve kazanmaya odaklanmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Atletico Madrid forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 11 gol attı ve 4 asist yaptı.

