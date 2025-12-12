Julian Alvarez'den Barcelona sözleri

Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez, hakkındaki transfer haberleriyle ilgili konuştu.

Adı özellikle Barcelona ile anılan Arjantinli yıldız, "Bu konu beni rahatsız etmiyor. İnsanların konuştuğunu biliyorum ama fazla dikkat etmemeye çalışıyorum." dedi.

Sezona ve Atletico Madrid'e odaklandığını söyleyen Julian Alvarez, "Söylentileri bir kenara bırakıp kendime, bir oyuncu olarak daha da gelişmeye ve kazanmaya odaklanmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Atletico Madrid forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 11 gol attı ve 4 asist yaptı.