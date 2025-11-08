Julian Alvarez'den PSG için transfer itirafı

Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez'den önemli itiraflar geldi.

Alvarez, 2024 yazında Atletico Madrid'e transfer olduğu dönemde Paris Saint-Germain'in de kendisiyle ilgilendiğini söyledi.

Arjantinli yıldız, "Atletico Madrid'e transfer olduğum dönemde Paris Saint-Germain de benimle ilgilendi. PSG ile menajerim arasında görüşmeler oldu. Beni transfer etmek istediler ancak bu gerçekleşmedi." dedi.

BARCELONA - PSG

Atletico Madrid'de sergilediği performansın ardından Barcelona ile de adı geçmeye başlayan 25 yaşındaki futbolcu, "PSG'de mi yoksa Barcelona'da mı oynamayı planlıyorum? Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. İnsanların sosyal medyada söylediklerini görüyorum. İspanya'da insanlar ben ve Barcelona hakkında konuşuyor. Şu anda Atletico Madrid'e odaklandım ve sonunda durumu yeniden değerlendireceğiz." dedi.

ATLETICO PERFORMANSI

Atletico Madrid'e geçen yıl yaz transfer döneminde imza atan Julian Alvarez, İspanyol ekibinde 71 maçta 38 gol attı ve 12 asist yaptı.