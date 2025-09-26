İSTANBUL 23°C / 16°C
Spor

Julian Alvarez'den Simeone iddialarına cevap: Sorun yok

Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez, Mallorca maçında Diego Simeone ile tartıştığı iddialarını cevapladı. Arjantinli oyuncu, dudak okuma yorumlarını reddederken olayın abartıldığını söyledi.

26 Eylül 2025 Cuma 09:18
Julian Alvarez'den Simeone iddialarına cevap: Sorun yok
Atletico Madrid'in Arjantinli forveti Julian Alvarez, teknik direktör Diego Simeone ile yaşadığı anlaşmazlık haberlerine açıklık getirdi.

Mallorca ile 1-1 berabere kalınan maçta 63. dakikada oyundan alınan Alvarez'in, kenara gelirken Simeone'ye tepki gösterdiği iddia edilmişti. Goal'e konuşan Alvarez, "Ağzımdan çıkanlar yanlış yorumlandı. Evet, küfür ettim ve o bana kızdı. Ama bu tür şeyler medyada sık sık yer alıyor. Bizim için önemli olan puan kaybetmemek ve daha iyi olmaya odaklanmak" dedi.

Alvarez, bu sezon 9 maçta 4 gol ve 2 asist kaydetti. 2030'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 100 milyon avro.

