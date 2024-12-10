Julian Jeanvier, 1 ay aradan sonra tekrar Kayserispor forması giydi.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Julian Jeanvier, yeşil sahalara döndü. Gine asıllı Fransız futbolcu, Alanyaspor maçında aldığı süre ile yeniden formasına kavuştu. Bu sezon Kayserispor formasını sadece 6 maçta giyebilen ve 410 dakika sahada kalan Julian Jeanvier, 2 Kasım 2024'teki Adana Demirspor maçında oynamış, sonrasında sakatlığından dolayı görev alamamıştı.

Jeanvier, Alanyaspor maçının 87. dakikasında Cardoso'nun yerine oyuna dahil olmuştu.

KARTAL KAYRA ANTALYASPOR MAÇINDA CEZALI

Takımın orta saha futbolcularından Kartal Kayra Yılmaz, Antalyaspor'a karşı takımındaki yerini alamayacak.

Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Kayserispor'da Kartal Kayra Yılmaz forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı forma altında bu sezon 4 sarı kart gören Kartal Kayra, cezalı duruma düştü. Daha önce oynanan Beşiktaş, Adana Demirspor ve Rizespor maçlarında sarı kart gören Kartal Kayra Yılmaz, Alanyaspor maçında da sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Statü gereği 4 sarı kart gördüğü için 1 maç ceza alan Kartal Kayra Yılmaz, bir sonraki hafta Kayseri'de oynanacak Galatasaray maçında takımındaki yerini alabilecek.

CARLOS MANE: "BİZ İYİ BİR TAKIMIZ"

Portekizli futbolcu Carlos Mane, uzun bir aradan sonra sahalarında galip geldiklerini için mutlu olduklarını söyleyerek, "Biz iyi bir takımız, devamını getireceğiz" dedi.

Alanyaspor maçının ikinci yarısında Boa Morte'nin asistinde topu ağlarla buluşturan ve galibiyette önemli rol oynayan Carlos Mane, "Galip geldiğimiz için çok mutlu olduk. Uzun zamandır evimizde galip gelecek maçlar oynamıştık ama kazanamamıştık. Alanyaspor karşısında bunu başardık. Biz iyi bir takımız. Bunu devam ettirmeliyiz. Önümüzde Antalyaspor maçı var. Orada da iyi oynayıp kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.