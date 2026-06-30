2026 Dünya Kupası'nda Almanya için yolun sonu erken geldi. Panzerler, son 32 turunda Paraguay'a penaltılar sonucunda 5-4 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ardından penaltılarla elenen Almanya'da gözler Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'a çevrildi.

Büyük hayal kırıklığı yaratan elenmenin hemen sonrasında MagentaTV'ye konuşan 38 yaşındaki teknik adam, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BU BENİM ELİMDE DEĞİL"

Julian Nagelsmann'a, önümüzdeki günlerde Almanya Milli Takımı'ndaki geleceğiyle ilgili bir değerlendirme yapıp yapmayacağı soruldu.

Nagelsmann, bu soruya net bir cevap verdi ve kararın kendisinde olmadığını söyledi.

Alman teknik adam, "Hayır, bu benim elimde değil. Eğer istenirse hazır bekliyorum. Eğer istenmezse, o zaman bunu bana söylemeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

BERTI VOGTS HATIRLATILDI

Programın moderatörü Johannes B. Kerner, Nagelsmann'a 1994 Dünya Kupası sonrası yaşanan süreci hatırlattı.

Kerner, Berti Vogts'un 1994'te ABD'deki Dünya Kupası'nda alınan başarısız sonucun ardından görevde kaldığını ve iki yıl sonra Almanya'yı Avrupa şampiyonluğuna taşıdığını belirtti.

Nagelsmann ise bu kıyaslamaya girmek istemedi.

38 yaşındaki çalıştırıcı, "Buna şimdi hiçbir şey söylemeyeceğim." yanıtını verdi.

"DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Kerner'in, geleceğiyle ilgili değerlendirme sürecine kimleri dahil edeceğini sorması üzerine Nagelsmann, bir kez daha göreve devam etmek istediğini vurguladı.

Nagelsmann, "Evet, ben devam etmek istiyorum. Dediğim gibi, hazır bekliyorum, bunu az önce de söyledim. Ama evet, futbolda her şey insanın kendi elinde olmuyor." dedi.

"KARAR FEDERASYONUN"

Almanya'da erken vedanın ardından Nagelsmann'ın görevde kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Genç teknik adam ise bu konuda karar merciinin Alman Futbol Federasyonu olduğunu belirtti.

Nagelsmann, "Eğer federasyon bunu isterse, Avrupa Şampiyonası'na ve Uluslar Ligi'ne de çok memnuniyetle takımı hazırlarım. Eğer istemezlerse, o zaman bunu bana söylemeleri gerekiyor." sözlerini kullandı.

KISA SÜREDE NETLEŞMESİ BEKLENİYOR

Almanya'nın Dünya Kupası'na erken vedasının ardından federasyon içinde yapılacak değerlendirmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.