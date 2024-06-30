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Spor

Julian Nagelsmann: VAR, sporu daha adil hale getiriyor

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, EURO 2024'te Danimarka'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldikleri maçtan sonra konuştu.

30 Haziran 2024 Pazar 01:31 - Güncelleme:
Julian Nagelsmann: VAR, sporu daha adil hale getiriyor
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Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, EURO 2024'te 2-0 kazanılan Danimarka maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Julian Nagelsmann, 'Tuhaf bir nakavt maçıydı. Turnuvanın ilk 20 dakikası şu ana kadarki en iyi dakikalarımızdı.' dedi.

Sözlerine devam eden Nagelsmann, 'Daha sonra küçük bir mola verdik. Yağmur molasının ardından bazı değişiklikler yaptık ve yine daha iyi savunma yaptık. Ekibe hâlâ yüzde 100 çalışmadığımız aşamaların olduğunu söyledik. Daha sabırlı kalmalı ve iyi anlarımızı beklemeliyiz.' ifadelerini kullandı.

Nagelsmann, VAR'la ilgili de konuşarak, "VAR, sporu biraz daha adil hale getiriyor." yorumunu yaptı.

  • Julian Nagelsmann
  • Euro 2024
  • Almanya Milli Takım

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