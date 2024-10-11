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Spor

Julian Nagelsmann'dan Edin Dzeko'ya övgü! ''Rakipler için hala büyük bir tehdit''

Uluslar Ligi'nde Bosna Hersek ile karşılaşacak Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann maç öncesi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko için konuşan Alman çalıştırıcı 'Eskisi kadar hızlı olmasa da inanılmaz derecede akıllı. Hala rakipler için büyük bir tehdit.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

11 Ekim 2024 Cuma 17:47 - Güncelleme:
Julian Nagelsmann'dan Edin Dzeko'ya övgü! ''Rakipler için hala büyük bir tehdit''
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Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Bosna Hersek ile oynayacakları Uluslar Ligi maçı öncesi Edin Dzeko için konuştu.

Nagelsmann yaptığı açıklamada, "Edin Dzeko'nun büyük bir adı, harika bir özgeçmişi ve mükemmel bir kariyeri var. 38 yaşında olmasına rağmen çok tehlikeli bir golcü." dedi.

"HALA BÜYÜK BİR TEHDİT"

Genç teknik adam ayrıca, "Eskisi kadar hızlı olmasa da inanılmaz derecede akıllı. Ceza sahası içinde ve geçiş oyununda çok iyi hareket ediyor. Hala rakipler için büyük bir tehdit." ifadelerini kullandı.

Bosna-Hersek ile Almanya, 11 Ekim Cuma (bugün) saat 21.45'te Bosna'da karşı karşıya gelecek.

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