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Spor

Julian Nagelsmann'ın hayali Cristiano Ronaldo

Red Bull Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, en çok çalışmak istediği futbolcunun Cristiano Ronaldo olduğunu açıkladı.

26 Aralık 2020 Cumartesi 00:58 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 00:58
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33 yaşındaki Nagelsmann Ronaldo'nun çalışma azmi nedeniyle onu çok takdir ettiğini söyleyerek, "Ronaldo'nun çalışma konusunda tam bir profesyonel olduğunu herkes bilir. Onun bu özelliği çok takdir edilesi. İdmanlara ilk gelip son çıkan olduğunu duymuştum" diyerek ifade etti.

Ronaldo'nun uzaktan çok havalı görünmesine rağmen mütevazı olduğunu duyduğunu söyleyen Nagelsmann, "Khedira'nın anlattığına göre çok sıcak kanlı ve mütevazı olduğunu duydum. Dışarıdan bakıldığında sadece yatının resimlerini paylaşan biri olarak görünüyor" diye konuştu.

33 yaşındaki Nagelsmann, özellikle taktik çalışmalar konusunda kendine özgü yaptığı antrenman çalışmalarıyla biliniyor. Teknik direktörlük kariyerine 30 yaşında başlayan Nagelsmann, Red Bull Leipzig'in başında lider Bayern'in 2 puan arkasında 3. sırada yer alıyor.

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