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Spor

Julien Stephan: Dembele olağanüstü bir oyuncu

Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in teknik direktörü Julien Stephan, Paris Saint-Germain forması giyen Ousman Dembele için övgü dolu ifadelerde bulundu.

4 Nisan 2024 Perşembe 18:30 - Güncelleme:
Julien Stephan: Dembele olağanüstü bir oyuncu
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Rennes Teknik Direktörü Julien Stephan, Ousmane Dembele ile ilgili konuştu.

Stephan yaptığı açıklamada, "İnsanlar Dembele'nin sürekli zayıf yönleriyle ilgili soru soruyorlar. Ama ben her zaman onun güçlü yönlerinden bahsederek yanıt veriyorum." dedi.

"OLAĞANÜSTÜ BİR OYUNCU"

İyi bir oyuncu olduğunun altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Onun olağanüstü bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Rakip savunmaları rahatsız etme, alan açabilme ve top sürme konusunda olağanüstü bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"BALLON D'OR KAZANABİLİRDİ"

Son olarak Stephan, "Eğer gol sayısını artırabilseydi ve daha iyi bir bitirici olabilseydi Ballon d'Or'u çoktan kazanmış olurdu." açıklamasını yaptı.

Dembele bu sezon PSG formasıyla 34 maça çıktı ve 1 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

  • Paris Saint-Germain
  • Rennes
  • Ousman Dembele

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