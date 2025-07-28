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Spor

Julio Velasco: Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz

İtalya Kadın Milli Voleybol Takımı başantrenörü Julio Velasco, Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştıkları için mutlu olduğunu söyledi.

AA28 Temmuz 2025 Pazartesi 01:31 - Güncelleme:
Julio Velasco: Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz
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Velasco ile oyunculardan Myriam Sylla ve Sarah Fahr, Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen Milletler Ligi (VNL) final müsabakasında İtalya'nın Brezilya'yı 3-1 mağlup edip şampiyon olduğu maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Her sayı için savaşmaları gereken bir maç olduğuna dikkati çeken Velasco, "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Degradi bir sakatlık yaşadı. Kendisi şu an hastanede. Durumunu bilmiyoruz. Geçen sene de bir sakatlık yaşamıştı. Her top için savaşmamız ve oyun içinde odağımızı kaybetmememiz gerekiyordu. Brezilya özellikle çok iyi defans yaptı. Daha başarılı defans yapmamız gerekiyordu ve sonunda bunu yaptık. Bence anahtar nokta da burasıydı." ifadelerini kullandı.

Kısa bir aranın ardından Dünya Şampiyonası için hazırlanmaya başlayacaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "ABD ile oynamıştık. Mental olarak çok güçlü bir takımlar ama 3-0 kazanmıştık. Polonya karşısında da iyi bir oyun sergilemiştik. Bugün de ABD'ye karşı oynadığımız maçtan iyiydik ama Polonya maçındaki gibi değildik. Bazen kötü oynamak sadece bizim hatamız olmuyor, karşımızdaki takım çok iyi oynayabiliyor. Şimdi 1 hafta dinleneceğiz. Ardından Dünya Şampiyonası için hazırlanacağız." dedi.

- SYLLA: "SON ANA KADAR SAVAŞTIK VE BİRLİK OLDUK"

Kazandıkları için çok iyi hissettiğini anlatan Sylla, "Kötü başladık ama geri dönmeyi bildik. Son ana kadar savaştık ve birlik olduk. İzlemesinin bile çok güzel bir maç olduğunu düşünüyorum, çok keyif aldım. Organizasyonda farklı farklı oyunculara şans verdik. Sonundaysa bir takım halinde savaşmak için hazırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Sarah Fahr ise Brezilya'nın zorlu bir rakip olduğunu ancak şampiyonluğa ulaştıkları için çok iyi hissettiğini kaydederek şöyle konuştu:

"Çok zor bir maçtı çünkü Brezilya güçlü bir rakip. Çok iyi oyuncuları var. Kazanmak kolay değildi ama başardıklarımızla gurur duyuyorum. Bazı anlar kendimizi sorgulamaya başlamıştık ama sonunda takım olarak çalıştık ve kazandık. Bu şampiyonluk bu yaz yapmak istediklerimizin sadece ilk adımı. Bu takım çok çalışkan ve bu sezon büyük işler yapabiliriz. Şu an sadece eve gidip dinlenmek ve tekrardan çalışmaya başlamak istiyorum. Dünya Şampiyonası için büyük hayallerimiz var. Geçen sene VNL'de ve Olimpiyat Oyunları'nda çok iyi işler yaptık. Şimdi ise tek eksiğimiz Dünya Şampiyonası. Bu hedefe ulaşmak istiyoruz."

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