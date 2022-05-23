İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2022 Pazartesi / 22 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,8295
  • EURO
    16,8688
  • ALTIN
    944.193
  • BIST100
    2365.32
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Junior Caiçara: Seneye şampiyon olacağız
Spor

Junior Caiçara: Seneye şampiyon olacağız

Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Junior Caiçara, sezonu değerlendirdi. Lige kötü başladıklarını ancak iyi bitirdiklerini söyleyen Brezilyalı futbolcu, önümüzdeki sezon şampiyon olmak istediklerini ifade etti.

IHA23 Mayıs 2022 Pazartesi 14:50 - Güncelleme:
ABONE OL

Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Junior Caiçara, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Sezonu iyi tamamladıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Brezilyalı futbolcu, "Oldukça iyi şekilde tamamladık sezonu. Lige iyi başlayamadık, bu bizim için kötüydü. Bunu istememiştik. Ancak sonuçta oldukça iyi bitirdik ve takımı, personeli, başkanı, taraftarları, herkesi kutluyorum. Önümüzdeki sezon en iyisini yapacağız. Bugün oldukça zor bir maçtı bizim için. Ama biz bu ligde herkesi mağlup edebileceğimizi gösterdik. Bugün çok daha konsantre olmuş şekilde sahaya çıktık. Bu da sonuca yansıdı" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH SENEYE ŞAMPİYONUZ"

Başakşehir taraftarlarının sezon boyunca yanlarında olduklarını ifade ederek sözlerini sürdüren Caiçara, "Öncelikle Başakşehir taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bütün sezon boyunca hem kötü zamanda hem de iyi zamanda hep yanımızda oldular. Önümüzdeki sezon tekrar aynı şekilde taraftarların yanımızda olacağını umuyorum. İnşallah seneye şampiyon olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.