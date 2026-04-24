Junior Olaitan: Duygu patlaması yaşadık

Beşiktaş'ın Beninli orta sahası Junior Olaitan, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktıkları Alanyaspor maçının ardından hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından siyah-beyazlıların Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Olaitan, "Bizim adımıza iyi bir maç oldu. Zor bir rakibe karşı oynadık. Alanlar oluşturmaya, oyun kurmaya çalıştık. 3 golle kazandık ve golleri ön alan baskılarından bulduk. Mutluyuz. Yarı finale çıktık. Pazar günü kaybettikten sonra bugün kazanmak önemliydi. Pazar günü eleştirilebilecek bir maç oynadık. Finale de çıkmak istiyoruz ve kupayı kazanmak istiyoruz. En önemlisi de bu şekilde devam etmek" diye konuştu.

"İYİ BİR MAÇ ÇIKARDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Takımın ikinci golündeki pozisyonda katkısının yüksek olmasının hatırlatılması üzerine 23 yaşındaki futbolcu, "Benim oyunumun bir parçası. Bu yüzden ben bir futbolcuyum. Her top için mücadele ederim, her topa ayağımı sokmak istiyorum. Sahada da elime gelen her fırsatı kullanmaya çalışıyorum. Bu camia ve bu kulüp için bunları yaparım, yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde devam etmek istiyorum. İyi de bir maç çıkardığımı düşünüyorum. Sezon sonuna kadar ve önümüzdeki sezonda da bu şekilde devam etmeyi hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

"DUYGU PATLAMASI YAŞADIK"

Beşiktaş'ın 3. golünden sonraki sevinçle alakalı da açıklama yapan Junior Olaitan, "Son gol güzel bir gol oldu. 1-0'ken rakip eşitliği yakalamak ve oyuna ortak olmak istiyordu. Ama 2. ve 3. gollerde duygu patlaması yaşadığımızı söyleyebilirim. Bizim takımı takım yapan unsurlardan bir tanesi de budur. Mücadeleyi birlikte veriyoruz, gollere birlikte seviniyoruz. Her an birlikteyiz, her an bütün olmaya çalışıyoruz. Birbirimizle olan ilişkilerimiz çok iyi. Bizi bütün yapan etmen de budur zaten" diyerek sözlerini tamamladı.