Junior World Cup 10 bin katılımcıyla başlıyor! Geleceğin yıldızları Antalya'da sahne alacak

Altyapı futbolunun dünyadaki önemli organizasyonlarından biri haline gelen Junior World Cup Antalya (JWCA), 2026 yılında daha büyük bir organizasyonla futbolseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 3–12 Nisan tarihleri arasında Antalya'nın Belek bölgesinde düzenlenecek turnuva, dünyanın dört bir yanından genç futbolcuları aynı sahada buluşturacak.

İKİ HAFTA SÜRECEK FUTBOL FESTİVALİ

Her yıl büyüyen organizasyon, bu yıl kapasitesini iki katına çıkararak yaklaşık 10 bin katılımcıyı ağırlamayı hedefliyor. Beş kıtadan 50'nin üzerinde ülkenin katılacağı turnuva, farklı yaş gruplarındaki altyapı takımlarının mücadele edeceği iki haftalık büyük bir futbol festivaline sahne olacak.

DÜNYA KULÜPLERİNİN ALTYAPILARI SAHAYA ÇIKACAK

Turnuva, Avrupa futbolunun önemli kulüplerinin altyapı takımlarını Antalya'da buluşturacak. Katılım sağlaması planlanan ekipler arasında Sevilla, Borussia Dortmund, Stuttgart, Porto, Everton, Panathinaikos, Hellas Verona, Rayo Vallecano, Steaua Bükreş, Dinamo Moskova, Kızılyıldız, Partizan, Club Brugge, Lech Poznan ve Dinamo Zagreb gibi kulüpler yer alıyor.

Türkiye'den ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok Süper Lig kulübünün altyapı ekipleri organizasyonda mücadele edecek. Ayrıca Real Madrid, Real Betis, Benfica ve Marsilya gibi kulüplerin de turnuvaya misafir ekip olarak katılması planlanıyor.

Bu güçlü katılım, JWCA'nın kısa sürede uluslararası futbol camiasında önemli bir prestij kazandığını gösteriyor.

HEDEFİMİZ 2028'DE EN BÜYÜK OLMAK

Turnuva Koordinatörü Mert Paflak, organizasyonun yalnızca sportif bir etkinlik olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Junior World Cup Antalya'yı sadece bir turnuva olarak değil, çocukların hayallerine dokunan uluslararası bir futbol festivali olarak görüyoruz. 2026 yılında kapasitemizi iki katına çıkararak 10 bin katılımcıyı Antalya'da ağırlayacağız. Beş kıtadan gelen takımların aynı sahada buluşması sporun birleştirici gücünü en saf haliyle ortaya koyuyor. Hedefimiz 2028'de dünyanın en büyük altyapı futbol organizasyonu olmak."

Mert Paflak, turnuvanın genç oyuncular için hem rekabet ortamı hem de kültürel etkileşim fırsatı sunduğunu belirtti.

SPOR TURİZMİNE BÜYÜK KATKI

Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenirken; Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya İl Spor Müdürlüğü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Herkes İçin Spor Federasyonu ve Spor Turizmi Daire Başkanlığı tarafından da destekleniyor.

Yüksek standartlı doğal çim sahalarda oynanacak karşılaşmalar sayesinde turnuva, Antalya'nın spor turizmi açısından da önemli bir cazibe merkezi olmasına katkı sağlıyor.

TÜGVA'NIN ŞAMPİYONLARI DA SAHNEYE ÇIKACAK

Bu yıl TÜGVA Lise Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Genç Lig organizasyonunun şampiyon takımları da JWCA 2026'ya katılma hakkı kazanarak uluslararası sahnede mücadele edecek.

Turnuva ayrıca dünyanın farklı ülkelerinden oyuncu izleme ajansları ve scout ekipleri tarafından da yakından takip edilecek. Bu durum, genç futbolcular için profesyonel kariyer yolunda önemli bir vitrin anlamına geliyor.

ANTALYA ULUSLARARASI MERKEZ

Her yıl büyüme stratejisiyle yoluna devam eden Junior World Cup Antalya'nın uzun vadeli hedefi ise oldukça iddialı. Organizasyonun planlamasına göre 2028 yılında 60 bin katılımcıya ulaşarak dünyanın en büyük altyapı futbol organizasyonlarından biri haline gelmesi hedefleniyor.

Bu büyük futbol festivali, hem Türk futbolunun altyapı gelişimine katkı sağlamayı hem de Antalya'yı uluslararası spor organizasyonlarının merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.