İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4684
  • EURO
    51,2648
  • ALTIN
    6418.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jürgen Kloop: Salah 6-7 yıl daha oynarsa şaşırmam
Jürgen Kloop: Salah 6-7 yıl daha oynarsa şaşırmam

Sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Muhammed Salah hakkında, Liverpool eski teknik direktörü Jürgen Kloop açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Mısırlı oyuncu 6-7 sene daha oynarsa şaşırmayacağını söyledi.

HABER MERKEZİ28 Mart 2026 Cumartesi 18:26 - Güncelleme:
ABONE OL

Liverpool'un eski teknik Direktörü Jürgen Klopp, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Muhammed Salah hakkında BBC'ye açıklamalarda bulundu.

"6-7 YIL DAHA OYNARSA ŞAŞIRMAM"

Salah'ın profesyonelliğine vurgu yaparak kariyerine uzun yıllar devam edebileceğini söyleyen Klopp, "Salah inanılmaz bir profesyonel. Çalışma, toparlanma ve disiplin konusunda yeni standartlar belirledi. 6-7 yıl daha oynarsa şaşırmam." dedi.

"AYNI DÖNEMDE ÇALIŞTIĞIM İÇİN GURURLUYUM"

Alman teknik adam, Salah için şu ifadeleri kullandı:

"O tartışmasız bir efsane. Onunla aynı dönemde çalıştığım için gururluyum."

"YOKLUĞU HİSSEDİLECEK"

Liverpool'un Salah sonrası dönemde farklı bir yol bulması gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Bu tip oyuncuların yerini birebir dolduramazsınız. Onun yarattığı boşluk mutlaka hissedilecek." ifadelerini kullandı.

"İKİ TARAF İÇİN DE KUSURSUZ BİR BİRLİKTELİKTİ"

Son olarak Salah ile ilişkisini de değerlendiren Klopp, "Bu, iki taraf için de kusursuz bir birliktelikti. O kulüp için doğru oyuncuydu, kulüp de onun için doğru yerdi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

LIVERPOOL KARİYERİ

Liverpool formasıyla 435 maça çıkan Mısırlı yıldız, 255 gol 122 asistlik performans sergiledi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.