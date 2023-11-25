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Spor

Jürgen Klopp: 1 puanı başarı olarak kabul etmeliyiz

Premier Lig'de haftanın karşılaşmasında Manchester City ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp maçın ardından açıklamalarda bulundu. Klopp, aldıkları bir puanı başarı olarak kabul etmeleri gerektiğini söyledi.

25 Kasım 2023 Cumartesi 19:48 - Güncelleme:
Jürgen Klopp: 1 puanı başarı olarak kabul etmeliyiz
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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Manchester City ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu.

Alman teknik adam, Manchester City'yi yenemedikleri için üzgün olmadığını söyledi. Klopp, "Burada oynamak kolay değil, kendi sahalarında bu kadar çok maç kazanmaları boşuna değil. Özellikle böyle koşullarda, bir maça hazırlanmak daha fazla zaman alıyor. Bugün gerçekten iyi oynamış olsaydık kazanabilirdik. Ama öyle oynamadık, iyi oynadık" dedi.

Başarılı teknik adam sözlerini, "İlk yarıda onlara sorun çıkardık ama şanslarımız o kadar da iyi değildi. İkinci yarıda daha çok çalışmamız gerekiyordu. Dizilişi biraz değiştirdik. İyi anlarımız oldu. Keşke daha fazlası olsaydı. Pozisyonumuz göz önüne alındığında bir puanı başarı olarak kabul etmeliyiz. Şikayet edecek bir şeyim yok" diye tamamladı.

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