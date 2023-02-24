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Spor

Jürgen Klopp: 5 gol yemek kabul edilebilir bir durum değil

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Real Madrid'e 5-2 yenilen Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

24 Şubat 2023 Cuma 23:59 - Güncelleme:
Jürgen Klopp: 5 gol yemek kabul edilebilir bir durum değil
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Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid'e karşı alınan 5-2'lik mağlubiyet hakkında konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada 5 gol yemenin kabul edilemez olduğunu söyleyen Klopp, "Maçı yeniden izledik. Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada 5 gol yemek kabul edilebilir bir durum değil. Böyle bir mağlubiyet aldıktan sonra insanların ne dediğini dinlemenin de bir manası yok. O yüzden medyayı takip etmiyorum." dedi.

Mağlubiyete rağmen maçın ilk yarısındaki oyunu beğendiğini söyleyen Klopp, "Evet 5-2 kaybettik ama maçın ilk yarısında oldukça iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci devrede ise yapabileceğimiz en kötü başlangıcı yaptık. Bizim için kötü bir geceydi. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Umarım bir ders alabilmişizdir." ifadelerini kullandı.

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