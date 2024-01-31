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Spor

Jurgen Klopp, ayrılık nedenini açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde Liverpool'dan sezon sonu ayrılacağını açıklayan Jurgne Klopp, kararının nedenini açıkladı. Alman çalıştırıcı, 'Ayrılmak istediğimden değil, daha çok bunu yapmak zorunda olduğumdan dolayı bundan bahsettim.' ifadelerini kullandı.

31 Ocak 2024 Çarşamba 22:51 - Güncelleme:
Jurgen Klopp, ayrılık nedenini açıkladı!
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Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, geçtiğimiz günlerde sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıklamıştı.

Alman teknik adam, Rio Ferdinand ile yaptığı röportajda bu kararı neden aldığını ilk kez dile getirdi.

Tecrübeli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Ayrılmak istediğimden değil, daha çok bunu yapmak zorunda olduğumdan dolayı bundan bahsettim." dedi.

Jürgen Klopp sözlerine, "Eğer iyi bir şekilde devam edemeyeceksem, takımı Şampiyonlar Ligi'ni kazandırmaya iten kişi olamayacaksam o zaman neden bu işte kalayım?" şeklinde devam etti.

Klopp sözlerini şu sözlerle noktaladı: "Bu kulüpten yollanan olmak istemiyorum. Bu iş çok önemli, bu kulüp çok önemli bir kulüp. Bu yüzden kendim ayrılmaya karar verdim."

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