30 Mart 2021 Salı 19:44 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 19:47

Milli Takım'ın Norveç'i mağlup ettiği karşılaşmada 2 harika gol atarak göz kamaştıran Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Ozan Tufan hakkında Premier Lig iddiaları ortaya atıldı.

The Sun'da yer alan habere göre; Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Norveç maçında 26 yaşındaki oyuncuyu izlemek için bir ekip görevlendirdi.

Haberde, 2023 yılına kadar sarı lacivertli takımla sözleşmesi bulunan Ozan için kulübün en az 13 milyon Sterlin bonservis bedeli talep ettiği ve Liverpool'un 2015 yılında da yıldız futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

"PREMIER LİG'DE KENDİMİ GÖRMEK İSTİYORUM"



Letonya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Premier Lig'de oynama isteğini dile getiren Ozan Tufan, "Hocamın dediği gibi daha yeni başlıyoruz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Çok önemli bir turnuvamız var. Tabii ki her futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim yurt dışında kendimi gösterebilmek, orada ülkemi temsil edebilmek. Oynamak istediğim yer İngiltere Premier Lig. Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir." diye konuşmuştu.