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Spor

Jürgen Klopp: Chelsea'nin durumuyla alakalı kendimi biraz iyi hissediyorum

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Chelsea hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

30 Nisan 2023 Pazar 17:00 - Güncelleme:
Jürgen Klopp: Chelsea'nin durumuyla alakalı kendimi biraz iyi hissediyorum
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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Premier Lig'de sıkıntılı günler yaşayan Chelsea ile ilgili konuştu.

Klopp yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse Chelsea'nin durumuyla alakalı kendimi biraz iyi hissediyorum. Onlar adına işler iyi gitmiyor. Bence çok iyi bir takım ama bu şekilde başarının gelmeyeceğini görmeleri güzel. En iyi oyuncuları bir araya getirseniz de başarı sadece bu şekilde gelmez." dedi.

Takım olma vurgusu yapan deneyimli çalıştırıcı, "Futbolda öncelikle bir 'takım' oluşturmalısınız. Oradaki oyuncuların hafife aldığı şey buydu ve hocalarına, yapması neredeyse imkansız olan bir iş yüklediler. İki soyunma odanız olamaz, iki sahada antrenman yapamazsınız. İlişki kurmak için takım ruhu yaratmalısınız." ifadelerini kullandı.

Chelsea'yi kendilerine örnek olarak aldığını söyleyen Klopp, "Bu yüzden bunu gördüğüm için biraz mutluyum. Chelsea elbette iyi olacak ve gelecek yıl inanılmaz şeyler yapabilecek güce varacaklar. Ancak şu anda ben onları bir örnek olarak kullanıyorum. Biz bu şekilde yapamayız ve yapmayacağız da. Bu takım sansasyonel bir hikaye yazdı ve şimdi yeni bir başlangıç yapıyoruz. Hepsi bu." ifadelerinikullandı.

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