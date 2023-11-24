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Spor

Jürgen Klopp: City'e karşı galibiyete yakınız

Premier Lig'in 13. haftasında Liverpool, Manchester City'e konuk olacak. Kırmızıların teknik direktörü Jürgen Klopp, dev derbi öncesinde açıklamalarda bulundu.

24 Kasım 2023 Cuma 20:48 - Güncelleme:
Jürgen Klopp: City'e karşı galibiyete yakınız
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Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City ile karşılaşacak olan Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Jürgen Kloop, "Cumartesi günü zorlu bir gün, son birkaç yıldır dünyanın en güçlü takımı durumdalar. Etihad'daki sonuçlarımız pek iyi değil. Son derece güçlüler, söyleyebileceğim hiçbir şey onları daha zayıf kılmaz. Burada oynanan geçen yıl ki maç kötü bir anıydı.' dedi

Bu sezon geçen sezona göre 3 puana daha yakın olduklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Oyunlarını bozarsak bir şansımız var. Eğer oyunlarında rahatlarsa hiçbir takımın şansı yok. Bu sezon galibiyete biraz daha yakınız gibi görünüyor ama sahada kararlı mücadeleler vermemiz gerekiyor. Aksi halde şansımız olmaz.' yorumunu yaptı.

İki takım arasındaki rekabete de değinen Klopp, "En büyük rekabet mi bilmiyorum ama yıllardır oynayabileceğiniz en zorlu karşılaşma bu.' şeklinde konuştu.

Manchester City ile Liverpool, Cumartesi günü saat 14:30'da karşı karşıya gelecek.

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