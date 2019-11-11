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Jürgen Klopp: Çocuklar tamamen odaklanmıştı, City'yi yenmenin tek yolu bu

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında sahasında Manchester City'i 3-1 mağlup eden Liverpool'un menajeri Jürgen Klopp, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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"CITY'İ YENMENİN TEK YOLU..."

Oyuncularının inanılmaz goller attığını söyleyen başarılı teknik direktör, "Manchester City iyiydi, her şeyimizle defans yapmak zorunda kaldık ancak inanılmaz goller attık. Maç çok gergindi, harikaydı. Çocuklar tamamen odaklanmıştı, City'yi yenmenin tek yolu bu." dedi.

"BENİM İÇİN PROBLEM YOK"

Takımının ilk golü öncesinde Manchester City'nin penaltı beklentileri olduğu sorulan tecrübeli teknik adam, "İlk golden önceki tartışmaları gördüm. Burada problem; VAR. Benim için problem yok, ben bu gece galibiyeti kutlarım." şeklinde konuştu.

"BU MAÇI BEĞENDİM"

Oynanan oyunu beğendiğini vurgulayan Klopp, "Manchester City ile oynadığımız tüm maçlar, geçen sezon evimizdeki maçın dışında oldukça iyiydi. O maç daha kontrollü geçmişti. Bu en iyisi değildi ve en kontrollüsü de değildi ancak bunu beğendim." ifadelerini kullandı.

(Sporx)

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