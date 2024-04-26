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Spor

Jürgen Klopp: Eğer çözüm Slot olursa mutlu olurum

Jürgen Klopp, Liverpool'un yeni teknik direktörlüğü için adı geçen Arne Slot hakkında açıklamalarda bulundu.

26 Nisan 2024 Cuma 17:14 - Güncelleme:
Jürgen Klopp: Eğer çözüm Slot olursa mutlu olurum
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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, ligde West Ham United ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÇÖZÜM SLOT OLURSA MUTLU OLURUM"

Klopp, kulübün yeni teknik direktörlüğü için adı geçen Arne Slot için gelen soruya, "Sürece dahil değilim ama onu çok beğeniyorum. Kulüp, Slot'un doğru kişi olup olmadığına karar verecek ve Slot görevi kabul edip etmeyeceğine karar verecek. Slot'un takımının futbol oynama şeklini beğeniyorum. Ben, Slot'u tanımıyorum ancak tanıdığım bazı insanlar onu tanıyor ve hakkında duyduğum her şey olumlu. İyi bir adam olduğunu söylüyorlar. İyi bir teknik direktör, iyi bir adam... Kulübün kararını sabırsızlıkla bekliyorum, eğer çözüm Slot olursa çok mutlu olurum." cevabını verdi.

ARNE SLOT'UN AÇIKLAMASI

Jürgen Klopp, sezonun sona ermesiyle birlikte Liverpool'dan ayrılacak. Klopp'un ocak ayındaki ayrılık açıklaması sonrası İngiliz ekibinde gündeme gelen son isim Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot olmuştu. Hollandalı teknik adam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Liverpool'un yeni teknik direktörü ben olmak istiyorum, kararım net. Feyenoord ve Liverpool görüşmelerde bulunuyor, neler olacağını bekliyorum. Kendime güvenim tam." ifadelerini kullanmıştı.

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