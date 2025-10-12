Jürgen Klopp: Florian Wirtz yüzyılda bir gelen bir yetenek

Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, RTL'ye Merseyside ekibinin yeni transferi Florian Wirtz'e yöneltilen eleştirilere sert çıktı. Alman çalıştırıcı, vatandaşı hakkında "Yüzyılda bir gelen bir yetenek" ifadelerini kullandı.

Yaz döneminde Bayer Leverkusen'den 116 milyon sterlin karşılığında Liverpool'a transfer olan 22 yaşındaki Wirtz, ilk yedi maçında gol veya asist katkısı yapamayınca eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Teknik direktör Arne Slot, genç yıldızı son Chelsea maçında yedek başlatmıştı.

"WIRTZ'IN KALİTESİNDEN ENDİŞE ETMİYORUM"

"Florian'ın kalitesinden endişe etmiyorum. Olağanüstü bir yetenek. Liverpool birkaç maç kaybetti, bu da normal. İnsanlar konuşuyor ama bu tartışmaların hiçbir önemi yok. Her şey yoluna girecek."

"WIRTZ YİNE PARLAYACAK"

Klopp, Wirtz'in Liverpool'da doğru ortamda olduğunu da vurguladı:

"O, yüzyılda bir gelen bir oyuncu. Leverkusen'de yaptıklarını burada da gösterecek. Liverpool bu gibi dönemlerde oyuncularını korumayı iyi bilir. Kimse endişelenmesin."

"ZAMANLA HERKES ÖZEL BİR OYUNCU OLDUĞUNU YENİDEN GÖRECEK"

Premier League'e altı galibiyetle başlayan Liverpool, son dönemde Crystal Palace, Chelsea ve Galatasaray maçlarını kaybederek sarsıldı. Wirtz'in formu eleştirilse de Klopp'un inancı tam: "Zamanla herkes onun neden bu kadar özel bir oyuncu olduğunu yeniden görecek."