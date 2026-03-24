Spor

Jürgen Klopp için Almanya iddiası

Almanya Futbol Federasyonu'nun 2026 Dünya Kupası'nda takımın başında son olarak Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp'u görmek istediği ileri sürüldü.

HABER MERKEZİ24 Mart 2026 Salı 17:35 - Güncelleme:
Uzun süredir teknik direktörlük görevine ara veren ve geleceği merak konusu haline gelen Jürgen Klopp hakkında çarpıcı bir söylenti ortaya çıktı.

Fichajes'te yer alan habere göre; Almanya Futbol Federasyonu, tecrübeli çalıştırıcıyı 2026 Dünya Kupası'nda takımın başında görmek istiyor.

SİNYALLERİ VERMİŞTİ

Alman teknik adam, geçtiğimiz günlerdeki açıklamasında "Yaş olarak oldukça ilerledim ama teknik direktör olarak henüz tamamen sona gelmiş değilim. Emeklilik yaşına ulaşmadım. Önümüzdeki birkaç yılda neler olacağını kim bilebilir? Ancak şu an için planlanmış hiçbir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.

