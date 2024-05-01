Jürgen Klopp için sürpriz iddia! Borussia Dortmund'da farklı bir görev

8.5 sezondur çalıştığı Liverpool'a sezon sonunda veda edeceğini açıklayan Jürgen Klopp'un bir sonraki takımı henüz netleşmiş değil.

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra 1 sezon takım çalıştırmayacağını açıklayan Klopp'un 2025'te Borussia Dortmund'a dönebileceği belirtildi.

İngiliz basınından Independent'ta yer alan haberde Borussia Dortmund'da Jürgen Klopp'un 2025'te kulübe futboldan sorumlu yönetici olarak döneceği yönündeki söylentilerin arttığı ifade edildi.

Klopp'un ayrılacağını açıklamasının ardından adı Almanya Milli Takımı ve Barcelona'yla da anılmıştı.

DORTMUND'DA 5 KUPA KAZANDI

Borussia Dortmund'da 7 sezon görev yapan Jürgen Klopp 2 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşadı.

Almanya Süper Kupası'nı 2 kez kazanan Klopp, Almanya Kupası'nda 1 kez şampiyonluğa ulaştı.

Dortmund'a 2015'te veda eden Alman çalıştırıcı kısa bir süre sonra Liverpool'la anlaştı.