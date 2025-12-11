Jürgen Klopp için sürpriz iddia!

Real Madrid'in Celta Vigo'ya 2-0 kaybettiği maçın ardından, Jürgen Klopp'un Xabi Alonso'nun yerine geçebilecek adaylardan biri olarak öne çıktığı iddia edildi. Liverpool'dan ayrıldıktan sonra sahadaki görevlerinden uzaklaşıp Red Bull'un global futbol operasyonlarının başına geçen Alman teknik direktörün, Real Madrid'in iki adayından biri olduğu söyleniyor.

Real Madrid'in pazar gecesi yaşadığı mağlubiyet, iki kırmızı kart ve tribünlerdeki öfkeyle birleşince kulüp yönetiminde alarm zilleri çaldı. Son beş La Liga maçında alınan 15 puanın yalnızca 6'sını toplayan İspanyol devi, ekim sonunda Barcelona'yı yenip liderliği beş puan farkla ele geçirmişken şimdi ezeli rakibinin dört puan gerisine düşmüş durumda.

El Mundo'nun haberine göre, Real Madrid yöneticileri maçın ardından acil bir toplantı yaptı ve bu toplantı 01.00'e kadar sürdü. Kulüp üst yönetimi ikiye bölünmüştü: Bir grup Alonso'nun derhal görevden alınmasını isterken, diğerleri Çarşamba günü Manchester City'ye karşı oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçında takımı toparlaması için son bir şans verilmesi gerektiğini savundu. Ancak giderek netleşen şey şu ki, Bernabéu'da sabır hızla tükeniyor. Üst düzey isimler, Alonso ile soyunma odasındaki kilit oyuncular arasındaki bağın zayıfladığını düşünüyor.

Kulüp yöneticileri 44 yaşındaki çalıştırıcıyı tüm bu tablonun sorumlusu olarak görmese de, hem performanslardan hem de bir yöneticinin tanımladığı "sahadaki kimlik karmaşasından" duyulan rahatsızlık giderek büyüyor.

Klopp her ne kadar artık tam zamanlı teknik direktörlük düşünmediğini defalarca dile getirmiş olsa da, adı Madrid çevrelerinde yeniden konuşulmaya başladı. Kulüpte bazı isimler, parçalanmış bir kadroda otoriteyi yeniden tesis edebilecek güçlü bir figür olarak onu görüyor.