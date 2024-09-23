Jürgen Klopp için sürpriz iddia! Resmi açıklama geldi

Alman teknik direktör Jürgen Klopp'un sahalara hangi takımla döneceği tartışma konusu oldu.

Klopp için tartışmaların arasında Almanya Milli Takımı adına resmi açıklama geldi.

Almanya Sportif Direktörü Rudi Völler, tecrübeli çalıştırıcı için konuştu. Völler; "Klopp'un inanılmaz bir kariyeri olduğunu tartışmaya gerek yok. Eğer Nagelsmann bir noktada görevinden ayrılırsa Jürgen Klopp'un önünde kimse duramaz. Burası kesin." dedi.

Son olarak Liverpool'u çalıştıran Klopp, kulübü 30 sene sonra ligde zirveye taşımıştı. 57 yaşındaki Alman teknik adam burada 2.07 puan ortalaması yakaladı.