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Spor

Jürgen Klopp: İnanılmaz bir oyun oynadık

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Burnley'i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

27 Aralık 2023 Çarşamba 00:43 - Güncelleme:
Jürgen Klopp: İnanılmaz bir oyun oynadık
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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Burnley'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Jürgen Klopp yaptığı açıklamada, "Liverpool'un oyun tarzını bulmaya çalışıyoruz. İnanılmaz bir oyun oynadık ama son dakikalara sadece 1-0 önde girdik. İkinci golü, belkide maçın bizim için en zor anında attık. Bunlar futbolda olan şeyler." dedi.

Klopp, "Son maçlarda çok fazla gol pozisyonu ürettik ama bunların çoğunu değerlendiremedik. 10 günde 4 maç oynadık. Bunu bir şekilde atlatmamız lazım. Bir sonraki maça kadar 5 günümüz var. Çocuklara 2 gün izin verdim." ifadelerini kullandı. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, "Çok iyi bir kombinasyon yakaladık. Genel olarak tam istediğimiz gibiydik." açıklamasını yaptı.

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