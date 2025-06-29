Jürgen Klopp: Kulüpler Dünya Kupası, futbolda uygulanan en kötü fikir

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Red Bull futbol organizasyonunun başına geçen Jürgen Klopp, 2025'te ilk kez düzenlenecek yeni formatlı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na sert tepki gösterdi. Alman teknik adam, bu turnuvanın futbol adına büyük bir hata olduğunu söyledi.

"KULÜPLER DÜNYA KUPASI, FUTBOLDA UYGULANAN EN KÖTÜ FİKİR"

Alman futbol adamı eleştirilerine "Oyuncular, gelecek sezon daha önce hiç yaşamadıkları sakatlıklarla karşılaşabilir. Bu yoğun tempoya dayanamazlar." sözleriyle FIFA'ya yüklenerek devam etti.

"NE FİZİKSEL NE DE ZİHİNSEL OLARAK İYİLEŞME MÜMKÜN"

Yoğun maç takviminin futbolcular üzerindeki etkisine dikkat çeken Klopp, turnuva trafiğinin sürdürülemez olduğunu vurguladı:

"Geçen yıl Copa America ve Avrupa Şampiyonası vardı, bu yıl Kulüpler Dünya Kupası var. Gelecek yıl ise Dünya Kupası oynanacak. Bu tempo, oradaki oyuncular için ne fiziksel ne de zihinsel olarak gerçek bir iyileşme anlamına geliyor."

Jürgen Klopp'un bu çıkışı, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Özellikle oyuncu sağlığı ve fikstür yoğunluğu konuları bir kez daha gündemin merkezine oturdu.