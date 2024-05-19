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Spor

Jürgen Klopp, Liverpool'a 3 puanla veda etti!

Premier Lig'in son haftasında Jürgen Klopp, Liverpool'un başında çıktığı son maçta Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti.

19 Mayıs 2024 Pazar 20:37 - Güncelleme:
Jürgen Klopp, Liverpool'a 3 puanla veda etti!
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Jürgen Klopp, Liverpool'un başında çıktığı son maçta Wolverhampton ile karşılaştı. Anfield'da oynanan maçı ev sahibi ekip, 2-0 kazandı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Mac Allister, 40. dakikada ise Quansah kaydetti.

Daha önce takımdan ayrılacağını açıklayan Jürgen Klopp, böylelikle Liverpool'a galibiyetle veda etmiş oldu.

Wolves'ta Nelson Semedo 28. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Liverpool bu sonuçla ligi 82 puanla 3. sırada tamamladı. Wolves ise 46 puanla 14. sırada tamamladı.

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