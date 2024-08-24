İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2024 Cumartesi / 19 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9872
  • EURO
    38,0601
  • ALTIN
    2745.1
  • BIST100
    9668.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Jürgen Klopp: Liverpool'u özlüyorum

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra teknik direktörlük kariyerine son veren Jürgen Klopp ayrılığa dair açıklamalarda bulundu.

24 Ağustos 2024 Cumartesi 17:33 - Güncelleme:
Jürgen Klopp: Liverpool'u özlüyorum
ABONE OL

Liverpool'daki görevinden ayrılmasının ardından teknik direktörlük kariyerini de noktalayan Jürgen Klopp, açıklamalarda bulundu.

ESPN'e konuşan Klopp, Liverpool'u ve kulüpteki insanları özlediğini söyledi. Alman eski teknik adam, "Onları özlüyorum. İşi değil ama kulüpteki herkesi. Birbirimizi istediğimiz zaman görebiliyoruz." diye konuştu.

Futbol izlemeye sevdiğini söyleyen Klopp, "Özellikle Salzburg maçlarını. Çünkü antrenörleri Pep Lijnders benim için çok önemli. Onu izlemeyi ve gelişimini görmeyi seviyorum. Liverpool'un maçını da izledim ve çok iyiydi. Bunun dışında Olimpiyatlar ve bunun gibi şeyleri de izledim." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.