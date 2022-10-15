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Spor

Jürgen Klopp: Manchester City maddi açıdan rakipsiz bir takım

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City ile karşılaşacak olan Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

15 Ekim 2022 Cumartesi 18:18 - Güncelleme:
Jürgen Klopp: Manchester City maddi açıdan rakipsiz bir takım
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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Manchester City ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Jurgen Klopp yaptığı açıklamada, "Manchester City, maddi açıdan rakipsiz bir takım. Bu konuda City ile kimse rekabet edemez." dedi.

Liverpool'un bu şekilde transfer yapamayacağını söyleyen Klopp, "Dünyanın en iyi takımına sahipsiniz ve piyasadaki en iyi forvete imza attırıyorsunuz. Ne kadara mal olduğu önemli değil. Biz Liverpool olarak bu şekilde davranamayız, bu imkansız." ifadelerini kullandı.

3 kulübün finansal açıdan çok iyi olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, "Futbol dünyasında finansal olarak her istediğini yapabilen üç kulüp var. (Manchester City, PSG ve Newcastle). Bu takımlar ne isterlerse yapabilirler. Bu bir gerçek." açıklamasını yaptı.

Klopp son olarak, "Bizim etrafa bakıp daha genç ve yetenekli oyuncular bulmamız lazım. Onlarla rekabet etmemiz zor." diyerek sözlerini noktaladı.

Liverpool, 16 Ekim Pazar günü TSİ 18.30'da Manchester City ile sahasında karşı karşıya gelecek.

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