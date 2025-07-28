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Spor

Jürgen Klopp, Marlon Gomes'i istiyor

RB Global Sportif Direktörü Jürgen Klopp Arda Turan'ın başında olduğu Shakhtar Donetsk'in 21 yaşındaki oyuncusu Marlon Gomes'i istiyor.

HABER MERKEZİ28 Temmuz 2025 Pazartesi 14:33 - Güncelleme:
Jürgen Klopp, Marlon Gomes'i istiyor
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RB Global Sportif Direktörü Jürgen Klopp, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'te forma giyen orta saha Marlon Gomes'i istiyor.

SHAKHTAR 25 MİLYON EURO İSTEDİ

Alman ekibi, Shakhtar Donetsk ile görüşmelerine devam ediyor; Brezilyalı orta saha oyuncusu için Ukrayna ekibi 25 milyon Euro talep etti.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA BEĞENDİ

Jurgen Klopp, 21 yaşındaki Brezilyalı orta sahayı Beşiktaş karşılaşmasında izlediği ve genç oyuncuyu beğendiği öğrenildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyen Sambacı, 4 gol ve 4 asist kaydetti.

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