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Spor

Jürgen Klopp: Mohamed Salah ile konuşacak fazla bir şey kalmadı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da teknik direktörü Jürgen Klopp, Mohamed Salah hakkındaki ayrılık iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

18 Nisan 2022 Pazartesi 18:00 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 18:00
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Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, takımın yıldızı oyuncusu Mohamed Salah ile ilgili çıkan ayrılık iddialarını cevapladı.

İtalyan basınının haberine göre Klopp, "Transfer süreci boyunca Salah ile çok fazla görüşme yaptık. Ancak dürüst olmak gerekirse şu anda konuşacak fazla bir şey kalmadı. Artık sadece maçlar hakkında konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 29 lig maçında 20 gol 11 asistlik performans gösterdi. Mısırlı oyuncu ile Barcelona'nın ilgilendiği öne sürülmüştü.

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