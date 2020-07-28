İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2020 Salı / 7 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8744
  • EURO
    8,0834
  • ALTIN
    429.27
  • BIST100
    1195.67
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jurgen Klopp, Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi
Spor

Jurgen Klopp, Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi

İngiltere Premier Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp, yılın teknik direktörü seçildi.

28 Temmuz 2020 Salı 00:42 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 00:42
ABONE OL

İngiltere Menajerler Birliğinin (LMA) yaptığı açıklamaya göre, Liverpool'u 30 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşıyan Alman Teknik Direktör Jurgen Klopp, menajerler arasında yapılan oylamanın ardından yılın teknik adamı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jurgen Klopp, bu yıl Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson adına verilen yılın teknik direktörü kupasını almaktan büyük gurur duyduğunu ifade ederek, kendisinin ve takımının başarısındaki katkılarından dolayı Liverpool taraftarlarına teşekkür etti.

 MARCELO BİELSA DA CHAMPİONSHİP LİG'DE YILIN TEKNİK ADAMI SEÇİLDİ

LMA İcra Komitesi üyesi Sir Alex Ferguson, Liverpool'un 2019-2020 sezonunda olağanüstü performans sergilediğini, bu başarıda Klopp'un önemli katkısı olduğunu kaydetti.

Açıklamada, Leeds United'ı 16 yılın ardından Premier Lig'e taşıyan Marcelo Bielsa'nın da Championship Lig'de yılın teknik adamı seçildiği bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.