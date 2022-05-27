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Spor

Jürgen Klopp: Real Madrid maçı için tek motivasyonumuz intikam değil

Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi'nde final mücadelesinde Real Madrid ile karşılaşacakları maç hakkında açıklamalarda bulundu.

27 Mayıs 2022 Cuma 23:37 - Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid ile karşılaşacak Liverpool'da Jürgen Klopp, basın toplantısı düzenledi.

"Kazanırsak nasıl hissedeceğimi bilmiyorum. Şu an sadece maça hazırlanmayı düşünüyorum." sözlerini kullanan Alman teknik adam, 2018'deki finali kaybetmeleri ve intikam düşüncesi ile ilgili gelen soruya ise, "Real Madrid'le bir önceki finalimiz Salah için önemli bir şey, bunun farkındayım. Sakatlandı ve motivasyonunu anlayabiliyorum. Bu maç için bizim tek motivasyonumuz intikam değil. O maçta bazı şeyler olmuştu. Kalecimizin hatası, Salah'ın sakatlığı, diğer futbolcular... Tarih, bu maçta Real Madrid'in favori olduğunu söylüyor, bu benim umurumda değil. Eğer kendi seviyemizde oynarsak, rekabet edebiliriz." diye konuştu.

Sahanın durumu sorulan başarılı teknik direktör, "Top çok iyi gidiyor. Çizgileri görebiliyorsunuz, saha problem değil. Saha yeni ama bizi etkilemiyor. Biz her sahada oynayabiliriz. Her iki takım da çok teknik ama biz sahada mümkün olan en iyisini yapmak istiyoruz." dedi.

"UKRAYNA HALKI İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Sadio Mane'nin Bayern Münih'e transfer olacağı şeklinde çıkan haberler sorulan Klopp, "Çıkan haberler için söyleyecek bir şeyim yok. Mane, şu an finale odaklandı. Gelecek sezon hangi takımda oynarsa oynasın, harika bir oyuncu olmaya devam edecektir." sözlerini kullandı.

Klopp, son olarak, "Binlerce nedenden dolayı burada olduğum için mutluyum. Savaş devam ediyor. Ukrayna halkı için oynayacağız." açıklamasını yaptı.

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