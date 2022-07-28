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Spor

Jürgen Klopp: Roberto Firmino bizim için çok önemli

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, Roberto Firmino hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

28 Temmuz 2022 Perşembe 20:01 - Güncelleme:
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Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, son dönemde ismi transfer haberlerinde yer alan yıldız futbolcu Roberto Firmino hakkında konuştu.

Avusturya'da Community Shield maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Alman teknik adam, Brezilyalı futbolcunun takım için öneminden bahsederek, "Firmino bizim için çok önemli. O bu takımın kalbi ve ruhu. Son birkaç yılda oynama şeklimiz sadece onun sayesinde mümkün oldu. Bu yüzden, sezon öncesi dönemde zamanının çoğunu burada antrenman yaparak geçirdiği gerçekten mutluyum ve her şey gerçekten iyi görünüyor. Kesinlikle ondan memnunum ve benim için kalitesinden şüphe yok. Bu yılın nasıl geçeceğini göreceğiz ama evet, o bizim için çok önemli." sözlerini dile getirdi.

JUVENTUS İDDİALARI

İngiliz ekibi ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Firmino'nun ismi son dönemde Juventus ile anılıyordu. 2015 yılından bu yana Liverpool formması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz sezon 35 maçta 11 gol ve 5 asist kaydetmişti.

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