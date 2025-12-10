İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Jürgen Klopp: Salah ile çalışmanın kolay olduğunu söyleyemem

Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, son dönemde İngiliz deviyle ipleri kopma noktasına gelen Mohamed Salah ile ilgili konuştu. Alman hoca, Mısırlı yıldızın tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olduğunu buna karşın onunla çalışmanın kolay olmadığını ifade etti.

Haber Merkezi10 Aralık 2025 Çarşamba 21:33 - Güncelleme:
Eski Liverpool menajeri Jürgen Klopp, takımının yıldızı Mohamed Salah hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Klopp, Salah ile çalışırken yaşadığı deneyimleri aktarırken, Mısırlı futbolcunun sürekli gelişen bir mantaliteye sahip olduğunu vurguladı.

Klopp, "Hepimiz geçmişimizden derin şekilde etkileniriz – nasıl yetiştirildiğimiz, nerede büyüdüğümüz gibi. Salah, baştan beri diğerlerinden daha fazlasını yapması gerektiğini biliyordu. Sürekli gelişiyordu. Asla durmadı. İşte bu onun mantalitesi. Her tatil dönüşünde yeni bir beceriyle geliyordu. Sanki hep sadece belirli bir pas türünü çalışmış gibi görünüyordu. Birbirimizi durmamaya teşvik ettik ve asla durmadık. Premier Lig kupasını kaldırdığımız o an, bizi ömür boyu yakınlaştırdı. O, tüm zamanların en büyük oyuncularından biri olarak hatırlanacak" dedi.

Klopp ayrıca Salah'ın çalışma disiplinine dikkat çekerek, "Onunla çalışmanın kolay olduğunu söyleyemem, ama zor olduğunu da söyleyemem. Mohamed Salah'ın sorunları sadece oynamadığında veya oyundan alındığında ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

