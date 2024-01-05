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Spor

Jürgen Klopp: Salah ve Endo elenirse üzülmezdim

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, milli takıma gidecek olan Muhammed Salah ve Endo için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

5 Ocak 2024 Cuma 19:58 - Güncelleme:
Jürgen Klopp: Salah ve Endo elenirse üzülmezdim
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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, milli takıma gidecek oyuncularla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Klopp, Muhammed Salah ve Endo'nun milli takıma gitmesiyle ilgili, "Milli takıma giden Salah ve Endo'ya şans diliyorum desem yalan söylemiş olurum. Şahsen grup aşamasında elenirlerse çok da üzülmezdim ama bu muhtemelen çok mümkün olmayacak." dedi.

Alman çalıştırıcı, "Elbette turnuvada sonuna kadar gidip kazanmaları beni mutlu ederdi. Onlara şans diliyor ve sağlıklı bir şekilde dönmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Salah, ocak ayında Mısır milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek. Wataru Endo ise Asya Kupası'nda Japonya Milli Takımı için ter dökecek.

Jürgen Klopp: "Salah elense sevinmezdim"

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