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Spor

Jürgen Klopp: Şampiyonluk için en iyi durumda olmalıyız

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, ligde oynanacak Brentford maçı öncesinde konuştu.

16 Şubat 2024 Cuma 22:57 - Güncelleme:
Jürgen Klopp: Şampiyonluk için en iyi durumda olmalıyız
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Premier Lig'de şu anda maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, Brentford maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Maçın çok zorlu olacağını söyleyen Jürgen Klopp, "Onlarla oynamak çok zor. Tawny'nin onunla ya da onsuz olması önemli değil. Afrika Kupası'ndan dönen oyuncular önemli, Maupay'in formu önemli. İyi organize olmuşlar, cesurlar, kazanmak istedikleri standartlarda iyiler, oyunun ritmini nasıl bozacaklarını biliyorlar." dedi ve şu sözlerle devam etti:

"Brentford'a karşı 90 dakika oynanıp duran toplardan nasıl kaçınılır? Futbolda bu imkansızdır. Ancak bu ekip sadece standartlardan ibaret değil. Kompakt oynuyorlar, iyi eğitilmişler ve stadyumlarında iyi bir atmosfer var."

Sezon sonunda şampiyonluk istiyorlarsa sürekli iyi oynamaları gerektiklerini söyleyen Klopp şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Bununla birlikte, bu sezon neyi başarmak istediğimizi göz önünde bulundurarak oyunumuzun zirvesinde olmamız gerekiyor. Rakiplerimizin de bizim için aynı şeyi düşüneceği türden bir takım olmalıyız. Tam da bu şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Son zamanlarda gösterebildiğimiz dayanıklılıktan memnunum. Evet, Arsenal'le olan maç bir gerilemeydi ama takımdaki zor durum göz önüne alındığında Burnley'e karşı kararlılık gösterdik, bu gerçekten hoşuma gitti. Brentford'da kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."

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