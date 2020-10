Jürgen Klopp: Tüm saçmalıkları tek maçta yaptık

05 Ekim 2020 Pazartesi 00:13 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 00:13

Alman hoca Aston Villa'nın herşeyi iyi yaptığını, kendilerinin ise maçta herşeyi kötü yaptığını söylerken her probleme çözümü olmadığını söyleyerek maçla ilgili çaresizliğini dile getirdi.

Klopp'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"ASTON VİLLA TOPU HER KAZANDIĞINDA KONTRA ATAK YEDİK"



"Aston Villa karşısında aldığımız 7-2'lik yenilgiyi açıklayamam ama gördüklerimi anlatabilirim. Aston Villa topu her kazandığında kontra atak yedik. Böyle bir maçtan sonra ne düşünebilirsin ki, duyguların darmadağın oluyor."

"TÜM SAÇMALIKLARI TEK MAÇTA YAPTIK"

"Yapılabilecek tüm saçmalıkları tek maçta yaptık. Bu maçta kendimizden başka kimseyi suçlayamayız. Bugün ilginç sonuçlar çıktı ama biz daha fazla gol atabilirdik, maç 7-5 de bitebilirdi."

"ASTON VİLLA GERÇEKTEN İYİ OYNADI"



53 yaşındayım, futbolda görülebilecek her şeyi gördüm ama bu, her probleme bir çözümüm olduğu anlamına gelmiyor. Aston Villa gerçekten iyi oynadı, biz her şeyi kötü yaptık. Her şeyi konuşabiliriz ama her şeyden önce söylememiz gereken bir şey var; Tebrikler Aston Villa"