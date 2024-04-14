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Spor

Jürgen Klopp: Yediğimiz gol, korkunç bir goldü

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, 1-0 kaybettikleri Crystal Palace maçının ardından çarpıcı yorumlarda bulundu.

14 Nisan 2024 Pazar 19:37 - Güncelleme:
Jürgen Klopp: Yediğimiz gol, korkunç bir goldü
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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, 1-0 kaybettikleri Crystal Palace maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çok fazla gol kaçırdıklarına değinen Alman teknik adam şu sözleri sarf etti;

"Bu maç hakkında konuşmak gerçekten zor. İlk yarısı ve ikinci yarısıyla iki farklı maç olduğunu söyleyebilirim. İlk yarı kesinlikle yeterince iyi değildi, bu yüzden bir reaksiyon gösterdik. Reaksiyonumuz, son maçtaki inancımızı kaybetmemizdi. Bundan kurtulmaya çalıştık ama bu istediğimiz kadar işe yaramadı. Yediğimiz gol, korkunç bir goldü. Böyle bir şey olamaz ama oluyor. Andy Robertson diğer pozisyonda topu çizgiden çevirdi, bu yüzden bu pozisyondan gol yemezseniz gol atmış gibi olursunuz. Crystal Palace'ın çok fazla pozisyonu yoktu ve oyunu biz daha iyi kontrol ettik. İkinci yarıda bu fırsatları gole çeviremezsek ne diyebiliriz ki? İkinci yarıdaki oyunumuz çok daha iyiydi, Trent oyuna girdi ve o anda yapı tamamen değişti. Sorun yarattık ve büyük şanslar yakaladık. Eğer burada durup maçı 4-1 kazansaydık aynı maçı tamamen farklı bir sonuçla izleyebilirdik. Ama olmadı, bu yüzden bunu kabul etmeliyiz."

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