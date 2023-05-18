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Spor

Jürgen Klopp'a 2 maç men cezası

Liverpool'un başarılı teknik direktörü Jürgen Klopp, takımının geçen ay Tottenham ile oynadığı lig maçında hakeme yönelik ifadeleri nedeniyle iki maç men cezası aldı.

18 Mayıs 2023 Perşembe 21:11 - Güncelleme:
Jürgen Klopp'a 2 maç men cezası
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, takımının geçen ay Tottenham ile oynadığı lig maçında hakeme yönelik ifadeleri nedeniyle iki maç men cezası aldı.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Liverpool'un konuk ettiği Tottenham'ı 4-3 yendiği 30 Nisan'da oynanan lig maçı sonrasında Klopp'un, hakem Paul Tierney'yi eleştirdiği ifadelerin "uygunsuz" olarak değerlendirildiği, biri ertelemeli olmak üzere iki maç men ve 75 bin sterlin para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Cezası nedeniyle 21 Mayıs Pazar günü konuk edecekleri Aston Villa karşılaşmasını yedek kulübesi yerine tribünden takip edecek Klopp'un, ertelemeli maç cezası ise benzer bir disiplin sorunu yaşaması halinde 2023-24 sezonu sonuna kadar uygulamaya konabilecek. Alman teknik adam, takımının Southampton ile deplasmanda oynayacağı ligin son maçında yedek kulübesindeki yerini alabilecek.

Klopp, Tottenham maçının 90+4. dakikasında Diogo Jota'nın golüyle 4-3 öne geçmelerinin ardından dördüncü hakemin önüne gelerek gol sevincini yaşamış ve sarı kartla cezalandırılmıştı. 55 yaşındaki çalıştırıcı, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "Tierney ile bir geçmişimiz var. Bize neden karşı olduğunu bilmiyorum. Aramızda bir problem olmadığını söyledi ama bu doğru olamaz. 2021'de Tottenham ile oynadığımız maçta Harry Kane'e kırmızı kart göstermesi gerekirdi. Kane'i çok severim, çılgın bir oyuncudur ama o maçta kırmızı kart görmeliydi. Aynı hakem, bu karşılaşmaya da verildi." ifadelerini kullanmıştı.

Ligde son 7 maçını kazanarak bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesini sürdüren Liverpool, 65 puanla 5. sırada yer alıyor.

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