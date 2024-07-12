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Spor

Jürgen Klopp'tan ABD Milli Takımı'na ret

Liverpool teknik direktörlüğünü bırakan Jürgen Klopp'a ABD Milli Takımı'ndan gelen teklifi reddetti.

12 Temmuz 2024 Cuma 11:16 - Güncelleme:
Jürgen Klopp'tan ABD Milli Takımı'na ret
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2024 Copa America'ya veda eden ABD Milli Takımı'nda teknik direktör Gregg Berhalter'ın görevine son verildi.

Berhalter'ın ayrılığının ardından ABD Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevi için son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp'un ismi gündeme geldi.

Athletic'te yer alan haberde Klopp'un ABD Futbol Federasyonu tarafından gelen teklifi kabul etmediği belirtildi. Klopp'un bir süre futboldan uzak kalmak istediğini ifade edip teklifi geri çevirdiği kaydedildi.

ABD GRUPLARDA VEDA ETTİ

Copa America'da bu yıl turnuvanın ev sahibi olan Amerika Birleşik Devletleri gruplardan çıkamadı.

Uruguay, Panama ve Bolivya'yla aynı grupta yer alan ABD, 1 galibiyet ve 2 yenilgi elde etti.

ABD, grubunu 3 puanla tamamlayıp Uruguay ve Panama'nın ardından yer aldı.

  • Jürgen Klopp
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