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Spor

Jurgen Klopp'tan Almanya iddialarına yanıt

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, önemli açıklamalarda bulundu. Almanya Milli Takımı ile adı geçen başarılı çalıştırıcı Liverpool'da mutlu olduğunu söyledi. Favori gösterilen bir diğer isim Julian Nagelsmann'ın tercih edilmesi durumunda ise mutlu olacağını belirtti.

20 Eylül 2023 Çarşamba 17:44 - Güncelleme:
Jurgen Klopp'tan Almanya iddialarına yanıt
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Klopp'a Hansi Flick'in ardından Almanya Milli Takımı'nın başına Julian Nagelsmann'ın geçmesinin beklendiği hatırlatıldı. 56 yaşındaki teknik adam, bu konu için, "Julianın harika bir karar olduğunu düşünüyorum çünkü harika bir teknik direktör. Bu şekilde gerçekleşirse çok mutlu olurum" sözleri kullanıldı.

Nagelsmann için yaş eleştirileri de değinen başarılı teknik adam, "Yaş? Hiç önemli değil. 28 yaşında harika bir teknik adam olduğunu kanıtladı. Sekiz yıllık bir tecrübesi var. Diğerleri için bu 45 ya da 50 yaşında, en üst seviyede gerçekleşiyor. Bu bir kriter değil" dedi.

"KALBİM LIVERPOOL'DA

Klopp, Flick'in ardından Almanya için kendisinin de adının geçmesiyle ilgili olarak, "Şu anda Liverpool'u yeniden inşa ediyoruz. Kendimi Liverpool'a adadım. Kalbim burada, Liverpool'da. Geçen sekiz yılın üzerini öylece çizemezsiniz. Burada bir sözleşme imzaladım ve hatırladığım kadarıyla sözleşme imzaladığım sırada bana ilaç verilmedi. Bu özgür verilen bir karardı. İşte bu yüzden milli takıma uymuyorum" dedi.

2015 yılından bu yana Liverpool'u çalıştıran Alman teknik adamın 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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