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Spor

Jürgen Klopp'tan çarpıcı Sergio Ramos açıklaması

Liverpool Teknik Direktörlüğünü bırakan ve son olarak Red Bull'un global futbol direktörlüğüne getirilen Alman teknik adam Jürgen Klopp, 2018 yılında Real Madrid ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi final maçı hakkında konuştu.

31 Ekim 2024 Perşembe 22:40 - Güncelleme:
Jürgen Klopp'tan çarpıcı Sergio Ramos açıklaması
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Son olarak Red Bull'un global futbol direktörlüğüne getirilen Jürgen Klopp, Toni Kross ile çıktığı bir podcast yayınında Sergio Ramos ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sergio Ramos ile ilgili görüşlerini dile getiren Klopp, "Sergio Ramos gerçekten iyi bir insan mı? En sevdiğim oyuncu olmadığını söyleyebilirim. 2018'de Salah'a yaptığı faul gaddarcaydı. Tabii ki Salah'ın omuzunu sakatlayacağını bilemezdi ama bilse bile bunu dert etmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Bu kafa yapısını anlamıyorum, böyle oyunculara sahip olduğumda takımdan gitmeleri için elimden gelen her şeyi yapıyorum." dedi.

"O MAÇ GİBİSİNİ BİR DAHA YAŞAMAYIZ"

Klopp, konuşmasının devamında, "2018'deki o maç (Real Madrid finali) gibisini bir daha yaşamayız. Kalecimize dirsek attılar, golcümüzü bir güreşçi gibi sakatladılar ve maçı kazandılar." ifadelerini kullandı.

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